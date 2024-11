Immissioni e solidarietà condominiale tra i temi commentati in settimana

In Condominio e immobili 11 novembre 2024 è stato pubblicato C. Gabutti, «Immissioni: il limite di tollerabilità non ha carattere assoluto», in commento a Cassazione 31 luglio 2024, n. 21479. In argomento, già C. Gabutti, «Immissioni illecite: la prova del danno non patrimoniale», in Condominio e immobili 26 settembre 2024; C. Gabutti, «Immissioni di odori provenienti da ristorante sito nel condominio», in Condominio e immobili 9 luglio 2024; C. Gabutti, «Immissioni di rumore sopra soglia regolamentare...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi