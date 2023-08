Immissioni intollerabili in condominio, per la Cassazione la lesione del diritto si presume di Ivana Consolo

Si tratta di fattori tali da incidere negativamente sulla serenità della vita di ognuno e legittimano perciò la richiesta di risarcimento del danno anche se non provato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con sentenza numero 20096 emessa il 13 luglio ultimo scorso, la nostra Suprema corte aggiunge un altro fondamentale tassello alla tutela di chi subisce immissioni moleste. Rumori eccessivi ed esalazioni sgradevoli, sono senza dubbio alcuno causa di un danno al sereno e pacifico godimento della propria abitazione; ma non tutti sanno che, una siffatta tipologia di danno, può essere risarcita anche se non se ne fornisce l’esatta quantificazione, né la prova dell’effettivo dispiegarsi dei suoi effetti.

La vicenda processuale

Al pianterreno di uno stabile condominiale sorgeva un ristorante pizzeria che, con la sua attività, arrecava non pochi fastidi ai condòmini. Anzitutto, dal locale provenivano rumori molesti ed esalazioni di odori sgradevoli; ed inoltre, era stato realizzato un camino di aspirazione collegato alla cappa aspirante della cucina della pizzeria che si palesava come opera illegittima, in quanto realizzato senza le dovute autorizzazioni assembleari. Esasperati dalla situazione, i condòmini si rivolgevano al Tribunale in via d’urgenza (con ricorso spiegato ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile) affinché si provvedesse all’accertamento dell’intollerabilità delle immissioni rumorose ed olfattive, nonché della violazione del regolamento condominiale, con richiesta di adozione delle opere necessarie alla cessazione dei disagi, ovvero di cessazione dell’attività commerciale. In via subordinata, si chiedeva la condanna dei proprietari e dei gestori del locale al pagamento (in solido) di un congruo indennizzo, e la rimozione del camino di aspirazione. Si svolgevano due gradi di giudizio, che si concludevano favorevolmente per il condominio. Logico attendersi che i soccombenti avviassero anche il terzo grado, rivolgendosi ai giudici di Piazza Cavour.

I motivi del ricorso alla Suprema corte

Le censure mosse alla sentenza d’appello, rendono chiaro ed evidente che, l’aspettativa (errata) nutrita dai ricorrenti, fosse una rivisitazione dell’iter logico-giuridico seguito dai giudici del merito. Anzitutto, essi lamentano la mancata valutazione di fatti o atti decisivi che, se adeguatamente valutati, avrebbero portato la Corte territoriale a decidere diversamente. L’omissione riguarderebbe esattamente le seguenti circostanze: il mancato esame della dislocazione geografica degli appartamenti dei condòmini rispetto alla pizzeria; il fatto che anche gli stessi condòmini avessero distinto fra loro la propria posizione, lamentando rumori intollerabili solo negli appartamenti di alcuni di essi; la circostanza che il Ctu avesse rilevato odori intollerabili solo nell’appartamento di un condòmino.

Gli istanti deducono poi la violazione dei principi in materia di prova presuntiva, sostenendo che nella dimostrazione in via di presunzione della presenza di rumori e odori intollerabili su tutti gli appartamenti di proprietà degli originari attori, i giudici di secondo grado hanno valorizzato elementi di fatto privi dei requisiti propri delle presunzioni, ossia la gravità, la precisione, e la concordanza. In buona sostanza, secondo i ricorrenti, non era né sufficiente, né adeguata, l’indagine a campione condotta dal Ctu nominato in corso di giudizio.

Viene poi eccepita la violazione delle norme in tema di risarcimento del danno in relazione alla mancata dimostrazione, da parte dei condòmini, dei pregiudizi subiti a causa delle denunciate immissioni, mancando la prova (almeno presuntiva) della lesione del diritto al normale svolgimento della vita privata e familiare all’interno della propria abitazione, sulla base delle nozioni di comune esperienza. Desumere automaticamente, dalle immissioni accertate dal Ctu, il diritto al risarcimento dei danni, senza indagare sulla concreta esistenza di pregiudizi e sull’entità degli stessi, e senza distinguere le posizioni dei vari condòmini, appare errato. Da ultimo, i ricorrenti sostengono che la realizzazione del camino di aspirazione non appare un’opera illegittima, in quanto non è un’innovazione non consentita, bensì un uso differente e più intenso della cosa comune, pacificamente previsto dall’articolo 1102 del Codice civile.

La decisione

A questo punto, diviene davvero interessante capire come i giudici di Piazza Cavour valutano il ricorso sottoposto al loro autorevole vaglio. Ebbene, a fronte delle doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso, gli ermellini replicano dichiarando inammissibile qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il giudice di merito si è formato dopo avere operato un’attenta ed oculata valutazione di maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova sottoposte al suo vaglio. In ogni caso, non è consentita una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità. Anche laddove i ricorrenti contestano il metodo adottato dal Ctu durante la perizia, si evidenzia che il metodo a campione è stato posto in essere ragionevolmente dal perito, che ha deciso di effettuare le perizie sugli appartamenti più lontani e più vicini alla pizzeria, per dimostrare che tanto i luoghi più vicini, tanto quelli più lontani, pativano immissioni rumorose ed olfattive intollerabili, tali da fare logicamente presumere che anche le abitazioni intermedie fossero egualmente coinvolte/danneggiate. In ogni caso, se la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice dell’appello tende, in realtà, solo a sollecitare un diverso apprezzamento (più confacente alle ragioni dei ricorrenti) della ricostruzione della questione di fatto, la Cassazione non può intervenire.

Quanto alla realizzazione del camino di aspirazione, gli ermellini evidenziano la presenza di un regolamento di condominio che, in uno dei suoi articoli, precisa quanto segue: qualora il condòmino intendesse eseguire solo delle modifiche per il miglioramento della cosa comune, egli dovrà sottoporle in ogni caso all’assemblea. La Corte d’appello ha dunque correttamente interpretato tale articolo, decidendo di conseguenza. Ma il passaggio saliente del provvedimento in commento, è quello in cui la Cassazione si sofferma sull’esame del terzo motivo di ricorso: la presunta violazione delle norma sul risarcimento danni. Ebbene, ad avviso della suprema Corte, la sentenza d’appello è del tutto ineccepibile, poiché si colloca perfettamente nel solco di precedenti e rilevanti pronunzie di legittimità.

Risarcimento anche senza la prova del danno

Appare importante e dirimente ricordare anzitutto Cassazione a Sezioni unite numero 2611/2017, che ha precisato quanto segue: «l’assenza di un danno biologico documentato, non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione, ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni».

Più recente è poi Cassazione numero 11930/2022, secondo cui: «l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili, può determinare una lesione del diritto al riposo notturno ed alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita». Alla luce della disamina svolta dalla Cassazione, il ricorso spiegato dai proprietari e dai gestori della pizzeria non merita accoglimento alcuno. Le immissioni (di qualsivoglia natura) sono fattori tali da incidere negativamente sulla serenità della vita di ognuno di noi all’interno della nostra casa, e ci legittimano a richiedere il risarcimento di un danno che può anche e solo presumersi.