Immobili, crescono i rendimenti (grazie al galoppo degli affitti) di Laura Cavestri

Link utili Stanze in affitto, il prezzo cresce anche in bassa stagione

Secondo Idealista, il rendimento lordo delle abitazioni sfiora l’8% nel primo trimestre di quest’anno (era del 7,4% al termine del quarto trimestre 2022).









Il residenziale offre un rendimento lordo del 7,9% alla fine del primo trimestre, rispetto al 7,4% con cui ha chiuso il 2022, un aumento di un decimo di punto rispetto a un anno fa. Nonostante i continui rialzi degli ultimi mesi, i titoli di Stato decennali continuano a offrire un rendimento inferiore (4,3 per cento). Secondo uno studio di idealista, che mette in relazione i prezzi di vendita e affitto di diversi prodotti immobiliari per calcolarne la redditività lorda, i negozi rimangono l’investimento...