Immobili, il solo danno alle condutture esterne non costituisce difetto costruttivo di Mario Finocchiaro

Principio enunciato nella ordinanza 23 giugno 2023 n. 18061 dalla sezione II civile della Cassazione.

Il danno alle condutture esterne, ove non incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile, non costituisce difetto costruttivo ai sensi dell'art. 1669 Cc. Principio enunciato nella ordinanza 23 giugno 2023 n. 18061 dalla sezione II civile della Cassazione.



L'acquirente di un appartamento in un condominio ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace, il costruttore (nonché la società appaltatrice dei relativi impianti idraulici) chiedendone la condanna al risarcimento...