Impianti di ricarica per veicoli elettrici e nascita del supercondominio tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Molto interessante anche il tema sollevato da una pronuncia del Tribunale di Napoli in relazione agli edifici condominiali degradati ed ai poteri di intervento del Sindaco

In Diritto e pratica condominiale 6 novembre 2023 è pubblicato l’articolo di A. Mascia, Presentazione delle domande per la concessione dei bonus per colonnine di ricarica elettrica per condomìni, che segnala il decreto ministeriale 2 ottobre 2023 sulla presentazione delle domande di concessione ed erogazione del contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Cassazione 17 gennaio 2023, n. 1337 ha affermato in ...