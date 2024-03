Impianti termici: il mercato è pronto ad accogliere l’idrogeno?

Ripensare l’energia è una delle sfide più urgenti che il mondo, e l’industria in primis, si trovano ad affrontare. Tra le strategie percorribili vi è l’adozione di un principio di diversificazione delle fonti energetiche, scenario in cui entra con sempre più forza il ricorso al vettore idrogeno. Il mondo della meccanica rappresentato da Anima Confindustria ha un estremo interesse verso lo sviluppo del nuovo vettore idrogeno, che interseca moltissime merceologie, sia in termini di sviluppo di nuovi...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi