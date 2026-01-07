Impianto centralizzato dismesso illegittimamente: il dissenziente vittorioso ha diritto al ripristino
Non ha alcun valore il fatto che nel frattempo altri condòmini si siano organizzati con il riscaldamento autonomo o che il ripristino è oneroso e avviene dopo decenni
Cassazione 31678/2025 affronta un tema sempre di grande interesse: la dismissione dell’impianto centralizzato di riscaldamento deliberato dall’assemblea nel 1991 e poi dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato. Nonostante l’annullamento della delibera, l’impianto era rimasto inattivo e una condomina aveva agito quindi per ottenerne il ripristino. Dopo un primo esito favorevole in Tribunale, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendola emulativa e sproporzionata perché ...