Impianto centralizzato dismesso illegittimamente: il dissenziente vittorioso ha diritto al ripristino

Cassazione 31678/2025 affronta un tema sempre di grande interesse: la dismissione dell’impianto centralizzato di riscaldamento deliberato dall’assemblea nel 1991 e poi dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato. Nonostante l’annullamento della delibera, l’impianto era rimasto inattivo e una condomina aveva agito quindi per ottenerne il ripristino. Dopo un primo esito favorevole in Tribunale, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendola emulativa e sproporzionata perché ...

