Imprese di bonifica amianto: le nuove norme per il Responsabile tecnico

Con la delibera n. 6 del 26 novembre 2025, recante "Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120", pubblicata il 4 dicembre 2025, in vigore dal 2 gennaio 2026, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha introdotto rilevanti novità in tema di requisiti e di verifiche di idoneità del Responsabile tecnico ed ha abrogato sette delibere precedenti in materia.