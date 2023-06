Impugnazione delibere e servitù a vantaggio del costruttore tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Da segnalare anche gli articoli relativi all’abbattimento di alberi condominiali e alla rimozione di canna fumaria su lastrico di altrui proprietà esclusiva

In Diritto e pratica condominiale 22 giugno 2023 è stato pubblicato l'articolo di M. Ginesi, Rito sommario o rito semplificato per le impugnazioni di delibere condominiali, a proposito di una decisione del Tribunale di Roma. L'articolo 702-bis Codice procedura civile, come il sopravvenuto articolo 281-decies Codice procedura civile, trovano applicazione (“sempre”, aggiunge la seconda norma) per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (quali sono, appunto, anche le cause di...