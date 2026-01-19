Condominio

Impugnazione del rendiconto, consulenti contabili anche in appello

Possano formulare rilievi critici alla Ctu purché questi non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori

di Francesco SchenaREVIMM Revisori Condominiali

L’impugnazione del rendiconto condominiale è, spesso, perorata da una consulenza tecnica della parte attrice, redatta, il più delle volte, da un revisore contabile condominiale. Il giudizio, poi, vede, ormai altrettanto spesso, la disposizione di una Ctu da parte del giudice. In questi casi, le parti hanno la possibilità di intervenire nella Ctu fornendo osservazioni e controdeduzioni alla bozza della consulenza tecnica d’ufficio, anche per il tramite dei rispettivi consulenti tecnici di parte.

Il procedimento

In...

Correlati

I criteri per la validità della redazione del rendiconto condominiale

Gli ultimi contenuti di Condominio