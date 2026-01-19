Impugnazione del rendiconto, consulenti contabili anche in appello
Possano formulare rilievi critici alla Ctu purché questi non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori
L’impugnazione del rendiconto condominiale è, spesso, perorata da una consulenza tecnica della parte attrice, redatta, il più delle volte, da un revisore contabile condominiale. Il giudizio, poi, vede, ormai altrettanto spesso, la disposizione di una Ctu da parte del giudice. In questi casi, le parti hanno la possibilità di intervenire nella Ctu fornendo osservazioni e controdeduzioni alla bozza della consulenza tecnica d’ufficio, anche per il tramite dei rispettivi consulenti tecnici di parte.
Il procedimento
In...