In condominio spetta all’amministratore la gestione dei controlli sulla qualità dell’acqua di Andrea Tolomelli - Presidente Abiconf

Potrebbe chiedere di essere esentato dalla responsabilità, delegando l’onere a un Gidi (Gestore della distribuzione idrica interna) nominato dall’assemblea

Prima di analizzare giuridicamente la questione in termini di obblighi e responsabilità connesse, occorre premettere che verificare la qualità dell’acqua che si utilizza quotidianamente (per bere, cucinare o lavarsi) è anzitutto un’attività nell’interesse degli utenti, specie se posta in relazione all’esiguità della spesa dei controlli.

La normativa generale

Detto questo va osservato che il fabbricato condominiale si compone di strutture e impianti comuni (descritti nell’ambito dell’articolo 1117 del Codice civile) e tra...