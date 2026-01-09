Inadempimento dell’amministratore e immissioni intollerabili tra i temi approfonditi
Focus anche servitù di passaggio coattivo e accesso del vicino al fondo
In Condominio e immobili 29 dicembre 2025, G. Bordiga, «Opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’ex amministratore: effetti dell’eccezione di inadempimento», ha preso in esame una sentenza del Tribunale di Imperia. Il contratto di amministrazione condominiale ha natura giuridica di contratto sinallagmatico con prestazioni contrapposte a carico dell’amministratore e del condominio. Ad esso trova perciò applicazione il principio inadimplenti non est adimplendum, e dunque opera il rimedio contemplato...