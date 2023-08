Inammissibile la revisione per errore della tabella dei millesimi fissata convenzionalmente in deroga alla normativa del Codice di Eugenio Correale

Va verificato il tipo di errore che, perché si applichi la previsione dell'articolo 69 disposizioni attuative Codice civile, deve coincidere con un vizio del consenso dei condòmini

Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all' ordinanza di Cassazione 12259 del 9 maggio 2023.

Qualora i condòmini, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli articoli 1118 Codice civile e 68 disposizioni attuative Codice civile dando vita alla “diversa convenzione” di cui all’articolo 1123, primo comma, ultima parte, Codice civile, la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell’articolo 69 disposizioni attuative Codice civil,, che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell’edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.

Legittima la suddivisione delle spese in parti uguali

Nel caso di specie i proprietari avevano convenuto che le spese di manutenzione di un vialetto dovevano essere divise in parti uguali tra tutti i frontisti. La Corte ha confermato la legittimità di simile accordo, che integra la diversa convenzione di cui all’articolo 1123 Codice civile, che consente ai condòmini di derogare al criterio legale di ripartizione della spesa fondato sul valore delle singole proprietà di ciascuno. La stessa sentenza ha aggiunto che la convenzione volutamente ed espressamente derogativa del criterio legale di ripartizione della spesa preclude al condomino di giovarsi del procedimento di revisione delle tabelle di cui all’articolo 69 disposizioni attuative, nella parte nella quale si contempla quale presupposto per la rettifica della tabella il fatto che i valori attribuiti alle proprietà individuali siano affetti da errore.

Si deve quindi precisare che la regola non trova applicazione quando tramite l’approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l’accordo unanime di tutti i condòmini), i condòmini stessi non abbiano inteso modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio e si siano semplicemente limitati a determinare quantitativamente siffatta portata in tale caso «la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l’errore il quale, in forza dell’articolo 69 disposizioni attuative Codice civile, giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore che è vizio del consenso, di cui agli articoli 1428 e seguenti Codice civile, ma consiste, per l’appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito».