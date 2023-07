Inammissibile la richiesta di tutela cautelare atipica per impugnare le delibere di Agostino Sola

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Nel caso in cui si chieda la sospensione dell'efficacia di una delibera assembleare di una comunione immobiliare è inammissibile lo strumento di tutela cautelare atipica previsto dall'articolo 700 Codice procedura civile. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma, sezione V, 12 luglio 2023, numerp 3956.

Il caso

Si discuteva innanzi al Tribunale di Roma della richiesta di sospensione dell'efficacia di una delibera assembleare di una comunione. I ricorrenti chiedevano, con ricorso d'urgenza ex articolo 700 Codice di procedura civile di ordinare all'amministratore della comunione di non eseguire la delibera assembleare nella parte in cui si era deliberato di dare attuazione ad una clausola del regolamento contrattuale che vietava il divieto di introdurre cani all'interno del comprensorio.

La questione, interessante anche nel merito della legittimità di una simile clausola regolamentare, viene risolta dal Tribunale di Roma con una pronuncia in rito. È stata ritenuta, infatti, inammissibile la domanda presentata in ragione del fatto che lo strumento di tutela cautelare atipica previsto dall'articolo 700 non è applicabile all'ipotesi in cui si chieda la sospensione dell'efficacia di una delibera assembleare di una comunione immobiliare atteso che tale ipotesi è già prevista in maniera specifica dall'articolo 1109 Codice civile.

La residualità dell'azione cautelare atipica

La tutela cautelare atipica prevista dall'articolo 700 Codice di procedura civile consente di ottenere provvedimenti d'urgenza atti ad evitare che il diritto vantato sia irrimediabilmente compromesso «durante il tempo occorrente» per farlo valere in giudizio in ragione di una minaccia di un «pregiudizio imminente e irreparabile». Una delle condizioni affinché tale tutela sia riconosciuta è quello della residualità, ossia dell'assenza di altri strumenti idonei a raggiungere effetti analoghi. Nel decreto in commento è stata proprio la carenza di tale requisito a determinare l'inammissibilità dell'azione spiegata.

Procedura d'urgenza e sospensione delle delibere assembleari

Il provvedimento cautelare con cui viene chiesta la sospensione di una delibera assembleare è ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria un provvedimento cautelare tipico (ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile in regime di condominio o dell'articolo 1109 Codice civile per le comunioni), da azionare contestualmente all'impugnazione della relativa delibera. Tale qualificazione rende inammissibile il ricorso all'articolo 700, in quanto norma speciale di natura residuale e sussidiaria, come visto, cui si può ricorrere solamente in assenza di provvedimenti cautelari tipici.

In altre parole, il Tribunale di Roma ha rilevato come, chiedendo all'amministratore di «non dare attuazione» ad una delibera assembleare, se ne stia chiedendo la sospensione dell'efficacia: misura che, tuttavia, è oggetto di una tutela cautelare tipica indicata – quanto alle delibere condominiali – dall'istanza ex articolo 1137, comma 3, Codice civile (azionabile anche prima dell'inizio della causa di merito) e – quanto alle delibere della comunione – dall'istanza ex articolo 1109 Codice civile.