Inclusione delle persone con disabilità in condominio

La vita in condominio rappresenta una sfida unica per tutti, ma per le persone con disabilità, le difficoltà possono essere particolarmente accentuate. Nonostante le normative esistenti, l’accessibilità e l’inclusione rimangono spesso insufficienti, creando ostacoli significativi per chi vive con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive.

Normative a tutela dei disabili

La legge 13/1989 stabilisce che gli edifici devono essere progettati e costruiti in modo da garantire l’accessibilità. Tuttavia, la realtà dei fatti è che molte...