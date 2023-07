Incontro tra Confedilizia ed il ministro dell’ambiente

Richiesti incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili e la proposta di direttiva europea “case green”

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha ricevuto una delegazione della Confedilizia, guidata dal presidente Giorgio Spaziani Testa, per discutere alcune questioni riguardanti il settore edilizio e l’efficienza energetica degli edifici italiani. Durante l’incontro, comunica Confedilizia di aver posto l’accento su due tematiche di primaria importanza per il comparto: gli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili e la proposta di direttiva europea “case green”.



Riguardo agli incentivi fiscali, la Confederazione della proprietà edilizia ha sottolineato la necessità di adottare una soluzione chiara, duratura, che possa garantire certezze e possibilità di programmazione a cittadini e imprese. Sulla proposta di direttiva Ue, la Confedilizia ha ribadito le proprie forti preoccupazioni riguardo ai contenuti del provvedimento. Il ministro Pichetto Fratin ha ascoltato attentamente le preoccupazioni della Confedilizia e si è impegnato a considerare tutte le argomentazioni presentate durante la riunione.

Ha sottolineato l’importanza di collaborare con gli stakeholder del settore per definire misure efficaci e sostenibili, in grado di promuovere un’edilizia più efficiente dal punto di vista energetico, ma anche di rispondere alle specificità e alle esigenze del mercato immobiliare italiano.Il ministro ha inoltre assicurato alla Confedilizia che, nei processi decisionali futuri, le osservazioni formulate saranno prese in considerazione nell’ottica di sviluppare politiche e provvedimenti che promuovano una crescita sostenibile e consapevole del settore edilizio.