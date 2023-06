Indagine del portale Idealista sui rinnovi degli affitti: a maggio pesa ancora di più l’inflazione, aumenti record

Secondo un calcolo prodotto dall'Ufficio studi di idealista che potete consultare cliccando qui, gli inquilini che hanno la revisione annuale del loro contratto di locazione a maggio vedranno il loro canone mensile aumentare di circa 43 euro al mese e di 516 euro annui. Ciò è dovuto all’aumento record dell'indice FOI, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cresciuto del 7,2% su base annua, secondo l’ultimo aggiornamento Istat, che mostra una crescita notevole dei prezzi rispetto a maggio 2022.

Secondo le stime di Idealista, se il prezzo medio per l’affitto di un appartamento con 3 stanze (trilocale) era di 600 euro/mese in Italia, dopo l’adeguamento Istat annuale il canone salirebbe a 643 euro mensili, pari a 516 euro in più per le famiglie su base annuale.Gli inquilini più impattati sono quelli di Milano (81 euro in più al mese e 972 euro in più all'anno), dove la media degli affitti è la più cara d'Italia e quelli di Roma (58 euro in più al mese e 696 euro in più all'anno).