Infiltrazioni: il titolare dell’attività svolta nel locale danneggiato non sempre può invocare il lucro cessante di Ivana Consolo

Link utili Infiltrazioni che provengono dal terrazzo ad uso esclusivo: profili di responsabilità

L’espletamento di una Ctu non basta a dimostrare la consistenza del danno subìto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Qualora in condominio dovesse verificarsi un danno ai locali di un’attività che ha sede nel fabbricato, il titolare dell’esercizio potrebbe a buon diritto sentirsi legittimato ad agire per il risarcimento del danno patrimoniale in ogni sua componente. Quando diciamo in ogni sua componente, facciamo chiaramente riferimento alla nota partizione tra danno emergente (ossia la perdita patrimoniale diretta subita) e lucro cessante (cioè il profitto che il danneggiato avrebbe ottenuto senza il verificarsi...