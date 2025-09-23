Sostenibilità e innovazione

Infissi, pompe di calore e cappotti: ultimi giorni per inviare i dati all’Enea

Si avvicina la scadenza (29 settembre) per i lavori di efficientamento chiusi entro il 30 giugno

di Giuseppe Latour

Condizionatori con pompa di calore, infissi, cappotti termici e sistemi ibridi. Sono solo alcuni degli interventi per i quali la comunicazione all’Enea è obbligatoria per accedere all’ecobonus: va effettuata, di regola, entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per questo tipo di interventi, tra pochi giorni, ci sarà una data chiave: entro il 29 settembre prossimo tutti quelli che hanno pagato ristrutturazioni destinate all’efficientamento energetico nei primi mesi del 2025 dovranno procedere con...

