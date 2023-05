Intervento di Atp Academy per la mediazione in condominio. Lettera aperta alle istituzioni

Si chiede di apportare correttivi nella stesura dei decreti attuativi

Con l'evento del 21 aprile scorso, Atp Academy, tramite i suoi responsabili e soci, lancia l'allarme per l'applicazione dell'istituto della mediazione nell'ambito delle liti condominiali, rappresentando l'opportunità di lavorare ai correttivi in sede d'adozione di decreti attuativi.

La prima delle questioni trattate – sollevata da Massimo Corvino, responsabile delle Adr (Alternative dispute resolution - risoluzione alternativa delle controversie ) settore mediazioni di Atp – riprende il decreto ministeriale per l'accreditamento degli organismi di mediazione, con rischio concreto di sospenderne l'attività in vista della definizione certa dei requisiti occorrenti, sì da generare inevitabili ricadute anche sotto il profilo pratico e operativo.

Dal punto di vista sostanziale, invece, Atp Academy – tramite il presidente Rosario Dolce, avvocato del foro di Palermo - ricorda la necessità di intervenire sul meccanismo di sospensione delle delibere assembleare impugnate, incidendo direttamente sul termine di decadenza di cui all'articolo 1137 Codice civile. Altrimenti, il rischio concreto che si determinerebbe con l'applicazione della riforma Cartabia - intervenuta con la novella dell'articolo 669, octies, Codice procedura civile e dello stesso articolo 1137 Codice civile -, sarebbe proprio quello “paradossale” di neutralizzare, sin dall'origine, gli effetti, sì da renderla sostanzialmente inapplicabile.

Per quanto, invece, riguarda la partecipazione dell'amministratore al procedimento di mediazione senza bisogno di autorizzazione assembleare, almeno al primo incontro, si è condiviso un dubbio, tra gli addetti ai lavori, collegato alla portata della materia da trattare, a seconda se essa rientri o meno nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore di cui all'articolo 1130 Codice civile.Si è anche convenuto sulla diligenza da far prestare all'amministratore ogni qual volta è chiamato a costituire “nuove” obbligazioni di pagamento in capo ai condòmini collegate all'instaurazione e/o alla partecipazione al procedimento di mediazione (si pensi anche quella collegata al conferimento del mandato professionale all'avvocato che dovrà assisterlo nello svolgimento del procedimento).

I lavori dell'evento formativo, in collaborazione con Smart24Condominio, si sono conclusi descrivendo l'arbitrato come ulteriore misura prevista dal Pnrr per ovviare al ricorso alla giustizia ordinaria, per il tramite dell'intervento dell'altro presidente Atp Carlo Pikler, avvocato del foro di Roma. Si è anche discusso di negoziazione assistita come ulteriore tecnica per comporre i conflitti mediante l'ausilio degli avvocati, grazie al chiaro intervento di Roberto Rizzo, avvocato del foro di Cosenza. Mentre l'avvocato Antonio Console del Foro di Bari ha approfondito il ruolo della mediazione per il mondo condominiale e le prospettive future per gli addetti ai lavori.I lavori si sono conclusi con una “lettera aperta” rivolta alle istituzioni. C'è la massima disponibilità di Atp, quale associazione dei professionisti specializzati in diritto immobiliare, a collaborare al fine di migliorare l'impatto della riforma nell'ambito condominiale. Solo chi vive sul campo l'applicazione del diritto è in grado di offrire soluzioni pratiche per migliorarne l'impianto e l'impatto normativo.