Intesa tra Associazione tutela e protezione e Camera condominiale di Varese. Al via il progetto Riparti Italia

L’accordo punta alla risoluzione delle controversie, in ambito societario e condominiale, tramite mediazione o arbitrato

Atp, Associazione tutela e protezione e Camera condominiale Varese annunciano in una nota stampa la presentazione il 9 giugno 2023 dalle ore 14,00 alle ore 17,30 presso il Centro Congressi Ville Ponti, Promovarese, Piazza Litta 2 (Varese), il progetto «Riparti Italia», offrendo la soluzione auspicata al problema giustizia, attraverso la partneship che porterà la Camera condominiale Varese ad aderire alla Camera arbitrale Atp e agli organismi di mediazione a quest'ultima collegati.

Secondo l'avvocato Carlo Pikler, copresidente di Atp e responsabile dell'area Adr dell’associazione: «L'obiettivo dell'accordo tra Atp e Camera condominiale di Varese deriva dalla circostanza che entrambe ritengono fondamentale demandare le controversie sia nell'ambito societario sia in quello condominiale (liti tra condòmini, tra questi e l'amministratore, tra il condominio e i suoi fornitori o terzi), ad istituti quali la mediazione o, ancor meglio, l'arbitrato».Il ricorso all'arbitrato offrirebbe infatti il vantaggio, da una parte, di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani e, dall'altra parte, di definire in tempi più rapidi qualsivoglia controversia venga ad esso demandata.

Si vuole «implementare come best practice l'utilizzo del compromesso o della clausola compromissoria. Quest'ultima, in particolare, si differenzia dal primo in quanto può riguardare solamente le controversie che devono ancora sorgere tra le parti (quindi ben potrebbe inserirsi nei contratti che regolano i rapporti tra le parti), mentre il compromesso ha ad oggetto controversie già in corso» riferisce l'altro copresidente Atp Rosario Dolce , responsabile scientifico di Ato Academy.

Secondo Massimo Corvino, responsabile mediazione Atp, infine: «La mediazione ha un ruolo fondamentale nel progetto di condivisione con la Camera condominale di Varese, posta anche l a centralità dell'istituto nell'ambito condominiale». L'evento che presenta l'accordo tra le parti si svilupperà con l'intervento come relatori degli avvocati Rosario Dolce e Carlo Pikler, del dottor Massimo Corvino e di Francesco Massoli quale responsabile dell'area servizi di Atp oltre alla partecipazione di Andrea Leta presidente di Camera condominiale Varese e di Gianluca Carullo responsabile del Centro studi della medesima Associazione.In quella sede si presenterà anche il corso da arbitro indetto congiuntamente che avrà luogo presso la neonata sede di Atp Varese presso la Camera condominiale stessa.