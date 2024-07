Intesa Confabitare e Cna per favorire il welfare dei cittadini

Trovare in un unico ufficio servizi fiscali, ricerca e gestione colf e badanti, successioni ereditarie, insieme a tutte le pratiche previdenziali (domande di pensione, malattia, infortuni, maternità, indennità di accompagnamento, invalidità civile e molto altro). Offrendo anche opportunità per il tempo libero (viaggi, visite guidate) e incontri informativi su argomenti di interesse per la terza età.

È certamente un modo per favorire il welfare familiare e rendere più semplice la vita a un cittadino...