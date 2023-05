Invalido l’accordo che consente al proprietario di reclamare versamenti non previsti dal contratto di Selene Pascasi

Per gli immobili a uso non abitativo vietata la riscossione di somme diverse da canone o cauzione che diano al locatore un vantaggio ingiustificato

Nelle locazioni non abitative, è nullo ogni accordo che consenta al proprietario di pretendere dall’inquilino un pagamento non giustificato dallo scambio di prestazioni previsto in contratto. Lo scrive la Corte di appello di Milano con la sentenza 135/ 2023 .

I fatti di causa

La lite nasce su iniziativa della...