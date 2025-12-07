Invalido il rendiconto se c’è una commistione tra criteri di cassa e di competenza
Obbligatoria la presenza della nota sintetica esplicativa
Con la sentenza 990/2025, il Tribunale di Perugia annulla una delibera condominiale di approvazione del rendiconto, richiamando con fermezza i presidi sostanziali che devono sorreggere la trasparenza contabile dell’amministratore: chiarezza nella redazione del bilancio, corretta applicazione dei criteri di competenza o di cassa, presenza della nota sintetica esplicativa e rigoroso rispetto dell’obbligo di transito delle somme sul conto corrente condominiale.
L’intelligibilità come requisito sostanziale del bilancio
Il giudice umbro ribadisce che la mera ...
Rendiconto: possibile una lettura economica, civilistica e tributaria
di Francesco Schena - REVIMM | Revisori condominiali