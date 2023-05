Irpef, Ires, Iva e controlli: giovedì 11 maggio a Roma focus sulla delega fiscale









Delega fiscale sotto esame. Dall’Irpef all’Ires, dall’Iva allo Statuto del contribuente, dai controlli alle sanzioni: domani confronto a tutto campo a Roma sulle novità proposte dal Governo per il nostro Fisco. Confronto che è l’obiettivo del convegno «La delega fiscale: università, politica e professioni a confronto» che si svolgerà, in presenza, domani, giovedì 11 maggio dalle 9,15 alle 13,15 presso la Sala delle lauree dell’Università degli studi di Roma Tre - Dipartimento di economia aziendale in via Silvio D’Amico 77, e che è organizzato dal Gruppo 24 Ore.

Va ricordato che il convegno potrà essere seguito in presenza, ma anche in streaming sul sito del Sole24 Ore (www.ilsole24ore.com) e sul profilo LinkedIn del Sole.

Il confronto istituzionale

Il convegno offrirà un dibattito a più voci sulla riforma. Lo farà, in primo luogo, attraverso gli interventi del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, del direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano de Nuccio.

I dibattiti

A questi interventi seguiranno sei dibattiti fra un docente universitario e un esperto del Sole 24 Ore sui capisaldi della delega (si veda il programma integrale all’indirizzo s24ore.it/DelegaFiscale). In questo modo sarà possibile mettere a confronto esperienze differenti per raccogliere indicazioni utili da riversare al Governo e al legislatore impegnati nel cercare di portare il provvedimento al traguardo dell’approvazione parlamentare in tempi brevi.

Questi confronti vedranno fra i protagonisti anche alcuni dei partecipanti alle iniziative di formazione poste in essere in questi mesi dal Gruppo 24 Ore (per info: formazione.ilsole24ore.com).

Il confronto con la politica

Chiuderà la giornata di approfondimento una tavola rotonda cui parteciperanno i presidenti delle commissioni Finanze di Camera e Senato, Marco Osnato (Fdi) e Massimo Garavaglia (Lega), i due relatori del provvedimento alla Camera, Fabrizio Sala (Fi) e Alberto Luigi Gusmeroli (Lega), Emiliano Fenu (M5S), Maria Cecilia Guerra (Pd)

e Luigi Marattin (Iv).

I crediti formativi

Il convegno è accreditato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dalle associazioni dei tributaristi Int e Ancot e prevede il riconoscimento di quattro crediti. È altresì accreditato dal Consiglio degli Avvocati di Roma che prevede il riconoscimento di tre crediti.

Ore 9:30

Interventi istituzionali

Maurizio Leo, vice ministro dell’Economia e delle Finanze

Ernesto Maria Ruffini, direttore agenzia delle Entrate

Elbano de Nuccio, presidente Cndcec

I confronti

10:15

La revisione dell’Irpef

Alessandra Caputo, esperto Il Sole 24 Ore

Maria Cecilia Fregni, professore ordinario di diritto tributario - Università di Modena – Reggio Emilia

10:40

Come cambiano l’Ires e il prelievo per le imprese

Alessandro Germani, esperto Il Sole 24 Ore

Giuseppe Zizzo, professore ordinario di diritto tributario - Università Cattaneo - Liuc di Castellanza

11:05

Le novità in materia di Iva

Benedetto Santacroce, esperto Il Sole 24 Ore

Livia Salvini, professore ordinario di diritto tributario - Università Luiss Guido Carli di Roma

11:30

Lo Statuto e i rapporti fisco-contribuente

Raffaele Rizzardi, esperto Il Sole 24 Ore

Giuseppe Marini, professore ordinario di diritto tributario - Università di Roma Tre

11:55

Il nuovo accertamento

Dario Deotto, esperto Il Sole 24 Ore

Maria Cristina Pierro, professore ordinario di diritto tributario - Università dell’Insubria

12:20

La rivoluzione delle sanzioni

Antonio Iorio, esperto Il Sole 24 Ore

Salvatore Sammartino, già professore ordinario di diritto tributario - Università di Palermo

La tavola rotonda

12:45

La politica a confronto sulla riforma

Marco Osnato, Fratelli d’Italia; Massimo Garavaglia, Lega; Fabrizio Sala, Forza Italia; Alberto Luigi Gusmeroli,

Lega; Maria Cecilia Guerra, Pd; Emiliano Fenu, M5S;

Luigi Marattin, Italia viva