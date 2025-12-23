Irregolarità urbanistiche di modesta entità tra annullamento e risoluzione della compravendita

La disciplina degli abusi edilizi e, più in generale, delle difformità urbanistiche presenta un’area grigia sempre più rilevante nelle compravendite immobiliari. L’esperienza applicativa mostra come interventi edilizi di modesta entità — modifiche interne, chiusure leggere, variazioni distributive, difformità planimetriche non essenziali — siano frequenti in edifici risalenti e non sempre registrati nei titoli edilizi o nelle attuali planimetrie catastali. Tali ipotesi, pur minime, possono manifestare una rilevanza giuridica tale da avere effetti rilevanti sulla validità del contratto di compravendita.