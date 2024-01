Iva al 10% per le manutenzioni edilizie in condominio a rischio: una sentenza corte Ue la limita ai soli immobili effettivamente abitativi

Conseguenze anche in condominio dalla sentenza del 10 gennaio scorso, causa C-433/22, della Corte di Giustizia Ue che dà una lettura molto restrittiva della norma unionale punto 2, allegato IV (ora punto 10, allegato III) della Direttiva 2006/112/CE, quella relativa alla possibilità per gli Stati membri di prevedere un’aliquota Iva ridotta per la «riparazione e ristrutturazione di abitazioni private…».

La normativa nazionale può prevedere «l’applicazione di un’aliquota ridotta di Iva a servizi di ...