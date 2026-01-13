L’accesso ai dati dei morosi per valutare l’amministratore
Va tenuto conto del fatto che il diritto alla privacy cede rispetto all’esercizio «di un diritto in sede giudiziaria»
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025
Il diritto del condomino di chiedere all’amministratore di condominio l’esame della documentazione condominiale discende prima di tutto dal rapporto di mandato che lega l’amministratore all’assemblea. L’articolo 1713 del Codice civile dispone, per esempio, che «il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto...