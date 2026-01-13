L’accesso ai dati dei morosi per valutare l’amministratore

La domanda

Nella mia qualità di condomino ho effettuato una richiesta di accesso agli atti nei confronti del condominio - e per esso all’amministratore pro tempore - per ottenere i dati relativi alle azioni legali effettuate fino ad ora nei confronti dei condòmini morosi, e valutare così l’operato dell’amministratore nella gestione del recupero crediti. Nello specifico, e precisando che alcune di queste informazioni sono già disponibili nel rendiconto, ho chiesto nome e cognome del moroso, interno dell’immobile associato, importo del credito, numero del decreto ingiuntivo e importo richiesto, il tutto riferito alla data del 31 dicembre 2024. L’amministratore ha opposto rifiuto. Chiedo se il condomino ha o meno diritto a ottenere queste informazioni, limitate allo scopo anzidetto.