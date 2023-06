L’alluvione in Emilia Romagna: un’analisi sulla psicologia dei contesti abitativi di Federica Novella Riccardi - psicologa presidente Associazione garante condominio

Per creare gruppo ed evitare conflitti bisogna avere un obiettivo comune. Certamente così è in occasione di un evento drammatico, ma bisognerebbe farlo sempre

Psicologia e condominio rappresentano due mondi che troppo poco spesso sono comparsi insieme, se non in sporadici casi in cui si è voluto leggere il contesto abitativo come un luogo nel quale si sviluppano relazioni. Si pensa al condominio come un contesto nel quale è più frequente il litigio, lo scontro ed il sospetto che la buona convivenza, la solidarietà e lo sviluppo di relazioni che apportano beneficio a tutte le persone che vi partecipano.



In effetti, da un punto di vista squisitamente ...