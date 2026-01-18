L’amministratore della comunione può impedire il rifornimento idrico del moroso

Il partecipante a una comunione immobiliare citava in giudizio l’amministratrice , poiché aveva , illegittimamente fatto tagliare i tubi adducenti l’acqua dei pozzi comuni di raccolta delle acque destinate a irrigare i fondi dei partecipanti e per ottenere il risarcimento del danno. La Corte di appello riteneva legittimata la professionista a resistere nel giudizio e confermava la sentenza del Tribunale che rigettava la domanda precisando che il caso riguardava la comunione e non il condominio.

Il ragionamento della Corte

Pertanto...