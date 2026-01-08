L’amministratore di condominio sotto assedio
L’eccesso di rigore rischia di piegare la funzione amministrativa sotto il peso di responsabilità sproporzionate
Negli ultimi anni la figura dell’amministratore di condominio è diventata il bersaglio privilegiato di una giurisprudenza che sembra muoversi con passo sempre deciso verso l’inasprimento delle responsabilità. Quella che un tempo era considerata una funzione tecnica, complessa ma comunque protetta da un margine di tolleranza fisiologica, oggi appare circondata da una cintura interpretativa rigidissima dove ogni errore - anche minimo - rischia di trasformarsi in colpa, e ogni omissione in motivo di...