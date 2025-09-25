L’amministratore entrante comincia l’attività dopo la voltura del codice fiscale

La legge 220/2012 che ha interamente sostituito la precedente normativa codicistica sul condominio, ha dedicato scarne e sintetiche disposizioni sulla nomina dell’amministratore di condominio e sul relativo procedimento.

L’articolo 1129 Codice civile statuisce sull’obbligatorietà della nomina qualora i condòmini siano più di otto, e una mera facoltà se sono di numero inferiore rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. La nomina deve avvenire con relativa delibera assembleare, con la maggioranza...