Condominio

L’amministratore entrante comincia l’attività dopo la voltura del codice fiscale

Inderogabilmente l’amministratore uscente è obbligato a consegnare tutta la documentazione o all’assemblea o all’amministratore entrante

di Umberto Amato - associazione Naca

La legge 220/2012 che ha interamente sostituito la precedente normativa codicistica sul condominio, ha dedicato scarne e sintetiche disposizioni sulla nomina dell’amministratore di condominio e sul relativo procedimento.

L’articolo 1129 Codice civile statuisce sull’obbligatorietà della nomina qualora i condòmini siano più di otto, e una mera facoltà se sono di numero inferiore rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. La nomina deve avvenire con relativa delibera assembleare, con la maggioranza...

L'ok al rendiconto non sana l'originaria nullità della nomina dell'amministratore priva di compenso

