L’amministratore non può autonomamente rinunciare alla delibera assembleare
È una attribuzione esclusiva dell’assemblea
Un condomino proponeva impugnazione giudiziale di delibera di nomina dell’amministratore per mancanza del quorum deliberativo, ossia del voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio. Per il condominio non ci sarebbe stato interesse ad agire perché l’amministratore, due giorni dopo la notifica dell’atto introduttivo, aveva inviato al legale del condomino una pec, in cui comunicava di aderire all’annullamento della delibera...