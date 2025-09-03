L’amministratore post riforma può intervenire su progetti territoriali
L’assemblea può autorizzarlo a partecipare a iniziative promosse da istituzioni locali o soggetti privati qualificati. Resta da fissare i limiti di questi interventi che incidono su beni extra condominiali
Sempre più spesso le dimensioni del condominio tracciate nel Codice civile rischiano di risultare strette alle nuove dinamiche che oggigiorno portano la proprietà immobiliare al centro di operazioni di riqualificazione urbana nell’interesse più generale delle comunità che vivono e lavorano nell’area.
Sorgono esigenze che interessano più i servizi che le attività manutentive e gli interventi edili spesso assumono rilevanza ed economicità ove condotti nell’ambito di progetti che coinvolgono più proprietà...