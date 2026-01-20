I temi di NT+Le ultime sentenze

L’amministratore in proroga ha diritto al compenso

Resta sua la responsabilità rispetto alle situazioni di emergenza potenzialmente pregiudizievoli e pertanto non è vero che possa compiere solo atti urgenti

di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia

Recentemente si sono diffuse delle interpretazioni secondo le quali dopo la riforma del 2012 non sarebbe più configurabile un periodo di «prorogatio» dell’amministratore post mandato e non sarebbe dovuto alcun compenso per l’attività eventualmente svolta dallo stesso durante questo periodo, interpretazioni che non apparivano soddisfacenti sotto vari profili. In questa prospettiva, da un lato, l’amministratore pur restando obbligato a evitare danni agli interessi comuni e, quindi, a operare, non avrebbe...

