L’amministratore in prorogatio esercita azioni necessarie e va pagato
La pronuncia della Cassazione che lo ha sancito esercita un utile ritorno al passato pre riforma del 2012
Un’ulteriore e apprezzabile attenzione per la salvaguardia della sempre più complessa gestione condominiale emerge da una recente pronuncia di legittimità, per certi versi rivoluzionaria, sul comma 8° del rinnovato articolo 1129 del Codice civile riguardante la prosecuzione di fatto dell’attività dell’amministratore alla fine del suo mandato (la cosiddetta prorogatio imperii). L’articolo 1129 stabilisce testualmente che l’amministratore è tenuto, quando cessa dall’incarico, «ad eseguire le attività...