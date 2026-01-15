L’amministratore revocato dal giudice non può partecipare alla mediazione
Il professionista si ritiene infatti immediatamente privo di qualsiasi potere di rappresentanza del condominio
La sentenza del Tribunale di Napoli numero 90 del 5 gennaio 2026 affronta una questione procedurale tutt’altro che marginale nella prassi condominiale: l’efficacia della notifica dell’istanza di mediazione obbligatoria quando questa venga indirizzata a un amministratore già revocato giudizialmente per giusta causa.
Il fatto di causa
La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare. Una condomina lamentava di non essere stata regolarmente convocata all’assemblea e, come previsto dall’articolo 71-quater...