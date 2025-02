L’assemblea non può chiedere i danni senza un giudizio

La domanda

Nel condominio in cui risiedo, un condomino, titolare di utilizzo esclusivo di lastrico solare, ha commesso abusi edilizi, verificati dall’Ufficio tecnico-Sportello unico per l’edilizia, che ne ha ordinato la rimozione. Lo stesso ufficio tecnico ha altresì imposto a questo soggetto l’obbligo di portare a conoscenza della collettività condominiale lo stato dell’abuso e di chiedere l’autorizzazione a presentare una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per un eventuale ripristino successivo. L’assemblea, all’unanimità, ha negato tale possibilità e deliberato che si proceda a quanto disposto dall’ufficio tecnico, ossia alla rimozione di tutti gli abusi. Considerate le circostanze, chi deve sostenere le spese inerenti alla convocazione dell’assemblea, il successivo inoltro del verbale, il noleggio della sala per l’adunanza straordinaria, il compenso professionale dovuto all’amministratore e tutte le spese accessorie?