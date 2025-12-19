L’assemblea non può istituire fondi speciali per lavori senza preventivo
La delibera va annullata per l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto
Con la sentenza 999, pubblicata il 12 ottobre 2025, il Tribunale di Patti si è pronunciato sulla questione relativa alla validità o meno della delibera adottata dall’assemblea condominiale che decide di istituire un fondo spese speciale per il pagamento dei compensi professionali in favore di un progettista per lavori su parti comuni senza una preventiva e specifica determinazione dei lavori da eseguire.
I fatti
Nella vicenda esaminata, il proprietario di un’unità immobiliare sita all’interno di un condominio...