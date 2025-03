L’assemblea può deliberare sulla partecipazione a progetti con enti pubblici

L’assemblea di supercondominio può deliberare sulla partecipazione economica a progetti con enti pubblici, purché tali iniziative perseguano finalità di interesse condominiale come la sicurezza. Tali delibere non sono qualificabili come innovazioni condominiali se i beni restano nella disponibilità e responsabilità dell’ente pubblico, con il supercondominio che offre solo un contributo finanziario. Lo ha stabilito la Corte d’appello Genova, sezione seconda, nella sentenza 1136 del 20 settembre 2024...

