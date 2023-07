L’assicurazione deve pagare i danni da infiltrazione da rottura di un tubo in condominio di Mirko Martini

È sempre tenuta al pagamento della polizza in caso di un danno colposo e non doloso, nulla rilevando la clausola «in conseguenza di un fatto accidentale»

La domanda risarcitoria a seguito di una rottura di un tubo dell'impianto fognario del palazzo proposta, dal condominio nei confronti della compagnia assicurativa, è sempre ammessa e legittima, in quanto l'assicurazione è sempre tenuta al pagamento della polizza in caso di un danno colposo e non doloso, nulla rilevando la clausola "in conseguenza di un fatto accidentale". Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27 giugno 2023 n. 18320.



