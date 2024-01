L’associazione esodati del superbonus in Commissione Finanze: presentate 12 proposte

L’Associazione Esodati del Superbonus, cittadini e imprenditori che si sono fidati e lecitamente affidati ad una legge dello Stato italiano per ristrutturare ed efficientare le loro abitazioni, ha incontrato il 17 gennaio la Commissione Finanze della Camera dei Deputati per presentare e discutere 12 proposte volte a risolvere le criticità legate al blocco dei crediti fiscali.

Queste, in sintesi, le proposte dell’Associazione:

1. Slittamento dei termini al 30 giugno 2024 per la fruizione della detrazione al 110% se al 31 dicembre 2023 era stato raggiunto un SAL del 30% e la riportabilità dei crediti non fruiti negli anni successivi.

2. Variazione soglia reddito di riferimento: Proponiamo un riesame della soglia di reddito di riferimento per includere un numero maggiore di beneficiari.

3. Estensione sanatoria dl 212 nei casi di detrazione: Sollecitiamo l’estensione della sanatoria per i casi di detrazione previsti dal decreto legislativo 212/2023.

4. Acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate dirette dal MEF: Proponiamo l’acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate dirette dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. Cessione delle singole annualità: Chiediamo la possibilità di cedere singole annualità dei crediti fiscali per agevolare la liquidità per i commettenti privati al pari delle imprese.

6. Distribuzione del credito di imposta negli anni: Proponiamo la facoltà di optare da parte del cittadino per una distribuzione diluita del credito di imposta nel corso degli anni.

7. Proroga validità DURC e moratoria sui debiti: Richiediamo una proroga della validità del DURC e una moratoria sui debiti per garantire continuità operativa.

8. Deroga esplicita all’Art. 321 Codice di Procedura Penale: Chiediamo una deroga esplicita all’Articolo 321 del Codice di Procedura Penale per i crediti fiscali al fine di dissolvere la paura di sequestro.

9. Miglioramento della funzione per l’interscambio in agenzi delle Entrate: Proponiamo il potenziamento della funzione di interscambio, con l’aggiunta della possibilità di caricamento documentazione certificante il credito fiscale e la cessione illimitata dei crediti così bollinati.

10. Proposta BTP Forward: Introduciamo la proposta BTP Forward per incentivare investimenti e liquidità.

11. Discount Rate Cap per le operazioni di Cessione dei Crediti d’imposta: Introduciamo un DRC al fine di evitare che i tassi di sconto applicati possano continuare ad aumentare in maniera ingiustificata e a solo intento speculativo dei potenziali acquirenti, inoltre proponiamo l’introduzione di BTP Forward come meccanismo di acquisto di ultima istanza per incentivare investimenti e liquidità.

12. Interpretazione autentica sull’invio delle fatture: Chiediamo di chiarire che i bonifici disposti entro il 31/12/2023, ma accreditati al fornitore nel 2024 debbano comunque considerarsi imputabili al 2023 e che le fatture emesse entro il 31/12 debbano essere ritenute imputabili alle spese 2023 anche se l’invio allo SdI è avvenuto successivamente in quanto la norme sulla fatturazione prevede un termine di 12 giorni per l’invio

L’Associazione Esodati del Superbonus auspica in una nota che le autorità competenti considerino attentamente queste proposte nel processo decisionale, garantendo così una risposta efficace e tempestiva alle esigenze delle imprese, dei professionisti e dei committenti colpiti da questa problematica.