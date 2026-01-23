L’ATAC impugnerà la sentenza sul risarcimento per i rumori provocati dal tram
Non può essere accettato - scrive l’azienda - il principio che il legittimo esercizio del trasporto pubblico possa dare luogo ad oneri risarcitori
ATAC in una nota ha annunciato che si opporrà con determinazione alla sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato l’Azienda e Roma Capitale a risarcire alcuni condòmini che avevano promosso un giudizio per il rumore e le vibrazioni provocati dal passaggio dei tram. Come riconosciuto anche dal giudice, ATAC si è subito attivata - già dal 2022 - per mitigare tali disagi.
Non può quindi essere accettato il principio che il legittimo esercizio del trasporto pubblico possa dare luogo ad oneri risarcitori...