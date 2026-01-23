L’ATAC impugnerà la sentenza sul risarcimento per i rumori provocati dal tram

ATAC in una nota ha annunciato che si opporrà con determinazione alla sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato l’Azienda e Roma Capitale a risarcire alcuni condòmini che avevano promosso un giudizio per il rumore e le vibrazioni provocati dal passaggio dei tram. Come riconosciuto anche dal giudice, ATAC si è subito attivata - già dal 2022 - per mitigare tali disagi.

Non può quindi essere accettato il principio che il legittimo esercizio del trasporto pubblico possa dare luogo ad oneri risarcitori...