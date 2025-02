L’attestazione di pagamento di tutte le spese condominiali

La domanda

Sono in procinto di vendere un garage e il notaio mi ha chiesto la liberatoria che attesti che ho pagato tutte le spese condominiali. Per la certificazione, l’amministratore mi ha chiesto un compenso di 80 euro più Iva, a fronte di un totale di spese condominiali da me sostenute pari a 85 euro. Chiedo se tale richiesta è legittima e congrua rispetto al valore delle spese oggetto di certificazione.