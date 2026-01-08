L’efficacia di un contratto stipulato dall’amministratore in nome del condominio presuppone sempre una delibera valida
Ciò vale soprattutto in caso di lavori superbonus dove più contratti si sono stipulati contemporaneamente con più soggetti
La sentenza numero 7 del 2 gennaio 2026 del Tribunale di Trieste, pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da una società di ingegneria nei confronti di un condominio, offre una lettura particolarmente lucida di una problematica che ha generato un contenzioso diffuso nell’ambito del superbonus 110%.
Il rapporto contrattuale condominio/professionisti
La decisione si concentra, in particolare, su due profili...