L’elenco dei morosi deve essere trasmesso dall’amministratore in proprio
L’obbligo di comunicazione è un dovere legale personale dell’amministratore e non un effetto del mandato assembleare
L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile stabilisce che: per la riscossione dei contributi sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e, inoltre, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi.
Nonostante la chiarezza letterale del passaggio, per lungo tempo non è risultata univocamente definita, in giurisprudenza, la questione...