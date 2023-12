L’importanza della formazione degli amministratori: concluso con successo il corso Admin day Academy

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si è svolto venerdì 24 novembre l’evento di fine corso ADMIN DAY ACADEMY by IL MIRINO. Hanno partecipato alla serata, oltre ai corsisti che hanno completato il corso e superato l’esame finale, come da normativa Dm 140/2014, anche i diversi formatori che hanno preparato le lezioni di aggiornamento per gli iscritti nonché altri colleghi e professionisti del settore. Presenti anche l’avvocato Augusto Cirla e il Consigliere comunale Enrico Marcora.

La premiazione è stata aperta da un video messaggio della responsabile di NT+ Condominio del Sole 24 Ore, e da una telefonata del direttore del Sole 24 ore Fabio Tamburini che hanno espresso la loro vicinanza al progetto nonché sottolineato l’importanza di un aggiornamento costante ai fini del lavoro quotidiano, che tanto è mutato negli ultimi anni.

Oltre agli attestati ai diversi corsisti, sono stati premiati con un attestato anche i formatori, per ringraziarli per il tempo e la competenza dedicata e condivisa con ADMIN DAY ACADEMY.