L’ispezione alla canna fumaria viene pagata da chi ne fruisce

Si rientra nella previsione dell’articolo 1123 Codice civile

di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

In un condominio di 12 unità immobiliari, ci sono quattro canne fumarie che servono tre unità immobiliari alla volta. Il costo della video-ispezione in una canna fumaria va ripartito fra tutti i condòmini o solo fra i condòmini delle tre unità immobiliari servite dalla canna fumaria?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 giugno 2025

Si ritiene che il caso descritto in quesito rientri nell’ipotesi regolamentata dall’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, in base al quale «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ...

