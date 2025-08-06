L’ispezione alla canna fumaria viene pagata da chi ne fruisce
Si rientra nella previsione dell’articolo 1123 Codice civile
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 giugno 2025
Si ritiene che il caso descritto in quesito rientri nell’ipotesi regolamentata dall’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, in base al quale «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ...