L’Uppi presenta in Senato le proposte per un fisco sulla casa semplificato, equo e sostenibile









Martedì 24 ottobre alle 13.00, presso la sala Caduti di Nassirya del Senato, si terrà, su iniziativa del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, una conferenza stampa (qui la locandina) nella quale l’Uppi, con la partecipazione dei senatori Dario Damiani, Daniele Manca e Lavinia Mennuni, illustrerà alcune importanti proposte richieste dai piccoli proprietari per un fisco sulla casa semplificato, equo e sostenibile. Per l’Associazione rappresentativa dei piccoli proprietari immobiliari, interverranno il presidente nazionale Fabio Pucci e il segretario generale Jean-Claude Mochet.

L’Unione piccoli proprietari immobiliari propone una semplificazione del fisco, non tralasciando però di puntare ad una sua maggiore equità e alla sua sostenibilità pubblica. Nascono così delle proposte concrete, sintetizzate nel volumetto «La riforma fiscale e le tasse sulla casa» in distribuzione all’incontro, mirate alla tutela della casa di proprietà, che potranno essere già inserite nella prossima legge di bilancio per il 2024.