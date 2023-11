L’Uppi rilancia in Parlamento proposte per la semplificazione e lo sviluppo

Il 10 novembre l’audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sulla legge di bilancio 2024

Nessun muro contro muro ma proposte concrete per fronteggiare la crisi di sfiducia dei proprietari

di casa: l’Uppi ha rilanciato, davanti alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, le

sue idee per un fisco equo e sostenibile per la casa.

Il primo intervento è stato del presidente nazionale Fabio Pucci, che ha ricordato come l’82% dei

26 milioni di proprietari di casa siano lavoratori dipendenti e pensionati: «In questo disegno di

legge di Bilancio per il 2024 non abbiamo qualcosa per loro - ha affermato Pucci – ma abbiamo

dato suggerimenti molto concreti nella pubblicazione già diffusa il mese scorso: certo ci ha colpito

l’attacco alla piccola proprietà immobiliare sul fronte degli affitti brevi, non è pensabile che il

piccolo proprietario che affitta più di due o quattro case possa essere considerato un

imprenditore, con tutti i problemi che ne conseguono».

Il segretario generale Jean-Claude Mochet ha illustrato più in dettaglio le proposte dell’Uppi per

semplificare e incentivare la piccola proprietà: «Nulla è stato previsto per prevenire lo scossone

degli obblighi sulle case green, ormai imminente: questo, con il previsto incremento di 2 miliardi di

imposte sulla casa, vuol dire far perdere fiducia ai proprietari e a chi vuole investire sul mattone.

Quindi proponiamo interventi che incidono quasi zero sulle casse dello Stato per ridare questa

fiducia: permettere agli eredi di proseguire con la detrazione fiscale sulla ristrutturazione,

estendere la cedolare alle locazioni non abitative ridando fiato al piccolo commercio, ripristinare la

deduzione del 15% per le spese manutentive a chi sceglie l’Irpef ed evitare la cedolare del 26%

sugli affitti brevi».

Quest’ultimo aumento, ha spiegato Mochet, verrà facilmente aggirato dai

moltissimi proprietari, quasi tre su cinque, che hanno redditi sotto i 28mila euro e quindi con

aliquota Irpef al 23%. «Sentiamo - ha concluso Mochet – una diffusa preoccupazione tra le

centinaia di migliaia di piccoli proprietari che noi rappresentiamo, per questo dal Governo ci

aspettiamo segni di attenzione importanti che non danneggino l’erario».